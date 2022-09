Em fotos: Rei Charles 3º comanda cortejo fúnebre da rainha Elizabeth 2ª

Há 3 minutos

Esta é a segunda etapa de uma jornada de cerimônias que culminará com um funeral de Estado em 19 de setembro na Abadia de Westminster, em Londres.

O caixão foi transportado no domingo (11) do castelo de Balmoral, onde a rainha morreu, até Edimburgo. Depois, seguirá para Londres de avião, na terça-feira (13).

Nesta segunda-feira (12), houve um cortejo fúnebre do palácio de Holyroodhouse até a catedral de St. Giles, que ficará aberta por 24 horas para o velório. Acompanharam a pé o cortejo os quatro filhos da rainha — o Rei Charles 3º; a princesa Anne; o duque de York, Andrew; e o conde de Wessex, Edward.

O príncipe Andrew usava trajes civis e não militares, uma vez que ele perdeu suas honrarias militares no início do ano pouco antes de chegar a um acordo referente a um processo civil nos Estados Unidos, no qual era acusado de abuso sexual.