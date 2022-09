A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A surpreendente recuperação pela Ucrânia de território sob controle russo

Há 35 minutos

O Exército ucraniano anunciou ter recuperado mais de 1 mil km2 do território do país que estava sob o domínio russo, no que parece ser o desdobramento mais significativo da guerra nos últimos meses.