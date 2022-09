A vítima de estupro que processou polícia nos EUA por usar seu DNA para prendê-la

Há 1 hora

Assim se sente uma mulher que foi abusada sexualmente e cujo DNA retirado de um kit de estupro foi usado mais tarde pela polícia para acusá-la de um crime, segundo afirmam seus advogados. Um kit de estupro é um recipiente com materiais usados ​​para coletar evidências forenses após uma agressão sexual.

Como consequência, ela entrou com uma ação judicial contra a cidade e a polícia de San Francisco, nos Estados Unidos.

A mulher, cujo nome está sendo mantido em sigilo, forneceu uma amostra de material genético à polícia em 2016 após sofrer abuso sexual, segundo consta no processo judicial.

Mas a polícia manteve o DNA arquivado sem o consentimento dela — e cruzou com todo seu banco de dados ao investigar crimes.

Em dezembro passado, em uma dessas investigações, a mulher acabou presa. Mas as acusações que pesavam contra ela foram retiradas posteriormente.

Processo judicial

"Os policiais analisam o DNA das vítimas em busca de correspondências em todas as investigações criminais nas quais o material genético é recuperado sem nenhuma base razoável para suspeitar que essas vítimas estejam conectadas de alguma forma a estas [outras] cenas de crime", escreveram seus advogados.

Após ser abusada sexualmente, ela concordou que coletassem uma amostra do seu DNA para ajudar na investigação, mas os policiais a levaram a acreditar que a amostra não seria usada para nenhum outro fim, de acordo com documentos judiciais.

Medo e ansiedade

A mulher está processando a cidade e o condado de San Francisco, o chefe de polícia, funcionários do laboratório criminal e dezenas de outros réus não identificados.

"Este é um abuso do governo no mais alto nível, usando o mais exclusivo e pessoal que temos, nosso código genético, sem nosso conhecimento para tentar nos conectar a um crime", declarou seu advogado à agência de notícias Associated Press.