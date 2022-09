Elizabeth 2ª: 'informar as abelhas' e outras curiosas tradições após mortes de monarcas

Há 31 minutos

A morte da rainha Elizabeth 2ª e a ascensão do rei Charles 3º ao trono deixaram em evidência a natureza extremamente cerimonial da família real. Mas algumas dessas tradições e costumes podem surpreender até mesmo aqueles que se consideram conhecedores da monarquia.

Abelhas recebem a notícia

John Chapple é o apicultor real há 15 anos. Ele manteve uma tradição secular de dar a triste notícia às colmeias que ficam nos terrenos do Palácio de Buckingham e da Clarence House (residência oficial de Charles como príncipe de Gales).

Em entrevista ao jornal britânico Daily Mail, Chapple explicou que também pediu às abelhas que fossem boas com o novo rei. O ritual faz parte de uma superstição de que as abelhas podem parar de produzir mel se não forem informadas sobre uma mudança de dono.

"A pessoa que morreu é o mestre ou senhora das colmeias — alguém importante na família. E não há ninguém mais importante do que a rainha, não é?", disse o apicultor."

"Você bate em cada colmeia e diz: 'A senhora está morta, mas não vá embora. Seu mestre será bom com você.'"

O rei também vai ter dois aniversários?

Entre as muitas decisões que o rei Charles 3º vai tomar em relação à pompa, uma é bastante pessoal: suas comemorações de aniversário.

A rainha Elizabeth 2ª tinha dois aniversários: nascida em 21 de abril, a falecida soberana celebrava oficialmente no segundo sábado de junho, com um desfile conhecido como Trooping the Colour.