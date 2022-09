Por que Ucrânia teve sucesso em contraofensiva à Rússia - e que desafios enfrenta agora

Crédito, Reuters Legenda da foto, Os militares ucranianos divulgaram essas fotos de veículos russos aparentemente abandonados em um rio

A Ucrânia diz que teve ganhos significativos ao conseguir o recuo de tropas russas, retomando mais de 3.000 quilômetros quadrados de território nos últimos dias. Jonathan Beale, correspondente de defesa da BBC, analisa por que os ucranianos foram tão bem-sucedidos - e quais obstáculos as forças da Ucrânia ainda podem enfrentar para vencer a guerra:

"Não subestime a capacidade dos ucranianos de surpreender", disse-me um alto oficial militar dos EUA no início deste verão, no momento em que a Rússia continuava a fazer avanços no Donbas.

A capacidade da Ucrânia de surpreender tornou-se uma marca registrada desta guerra: desde a retirada russa de Kiev até os recentes ataques na Crimeia. Agora há outra surpresa acontecendo no leste do país.

Até agora, era a Rússia que fazia a maioria dos avanços aqui - embora de forma lenta e desgastante, que estava saindo caro para seu exército. Agora é a Ucrânia que está fazendo conquistas, recuperando milhares de quilômetros quadrados de território em questão de dias.

Os maiores ganhos para a Ucrânia foram no leste ao redor da cidade de Kharkiv. O último relatório de inteligência de defesa do Reino Unido diz que a Ucrânia agora liberou uma área com o dobro do tamanho da Grande Londres - embora seja difícil estabelecer o nível de avanços, com jornalistas mantidos bem longe da linha de frente.

A Ucrânia diz que capturou as cidades estrategicamente importantes de Izyum e Kupiansk - centros militares usados ​​pela Rússia para reabastecer suas forças no Donbas. Essas perdas por si só seriam um grande golpe para o exército russo.

A surpresa tem sido a chave para os avanços da Ucrânia. Isso e o uso inteligente de armas ocidentais - incluindo lançadores múltiplos de foguetes de longo alcance dos EUA e do Reino Unido, usados ​​para destruir linhas de suprimentos russas, depósitos de munição e postos de comando. Na semana passada, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse que a artilharia de longo alcance atingiu mais de 400 alvos-chave durante o período de verão.

Antes da chegada dessas armas, a Rússia sempre teve uma vantagem numérica em termos de artilharia. Mas agora a situação parece ter mudado: oficiais de inteligência dos EUA afirmam que a Rússia está tendo que buscar a ajuda da Coreia do Norte para reabastecê-los com milhões de projéteis de artilharia, sugerindo que seus estoques foram seriamente esgotados nos seis meses de combate.

Esse impacto dessas armas ocidentais - combinado com a determinação da Ucrânia em retomar território - pressionou as forças russas e seus representantes a entrarem no que parece ser uma retirada caótica. Imagens nas redes sociais mostram tanques, veículos blindados, armas e munições deixados para trás às pressas e abandonados.

Curiosamente, o avanço no leste foi muito mais rápido do que a bem divulgada ofensiva dos ucranianos no sul em direção à cidade de Kherson. A Ucrânia havia telegrafado essa ofensiva muito antes de começar, enquanto mantinha silêncio sobre seus planos para o leste. Tudo agora parece ter sido parte do plano: se não um desvio, então uma oportunidade para esconder o que estava preparando no leste.

É claro que despistou, com sucesso, a Rússia. Nos últimos meses, a Rússia vem redistribuindo forças do leste para reforçar suas defesas no sul. Ambas as frentes estão agora vulneráveis.

Mas a Ucrânia está achando mais difícil obter ganhos no sul, onde está mais exposta, tendo que lutar principalmente em campos abertos. Um exército em avanço precisa de mais tropas e poder de fogo para superar um exército em defesa.

Crédito, Reuters Legenda da foto, Tropas russas deixaram para trás equipamentos em sua corrida para recuar das linhas de frente

O perigo para a Ucrânia agora pode ser semelhante ao que a Rússia enfrentou nos estágios iniciais da guerra. Tentar avançar em várias frentes pode custar caro - em termos de munição, equipamentos e tropas. Quanto maiores os ganhos, mais longas as linhas de suprimento - que podem ser alvo do exército defensor. Há também o risco de que as forças que avançaram mais longe - criando uma "protuberância" na linha defensiva - possam ser cercadas.

Apesar do otimismo, o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, alertou que as forças da Ucrânia no leste podem agora estar mais vulneráveis ​​a um contra-ataque russo. Apoderar-se do território não é suficiente. Um exército tem que manter a área também. Isso pode ser mais fácil se a população local estiver apoiando você.

A dupla ofensiva da Ucrânia ainda é arriscada. Poderia facilmente sofrer contratempos. Mas isso é muito mais do que simplesmente recuperar a terra - mesmo que esse seja o objetivo final.

A Ucrânia está enviando um sinal ao mundo de que realmente acredita que pode vencer esta guerra. Já está usando esses ganhos para apelar para mais armas ocidentais. E a ofensiva chega em um momento crítico - pouco antes do inverno, quando será mais difícil lutar e a vontade do Ocidente será testada. A guerra está longe de terminar. Mas a Ucrânia está mais uma vez mostrando ao mundo sua capacidade de surpreender e superar as adversidades.

