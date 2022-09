Corpos de crianças em malas na Nova Zelândia: suspeita é presa na Coreia do Sul

Há 1 hora

A polícia de Auckland disse ter trabalhado em estreita colaboração com as autoridades sul-coreanas na busca pela mulher, depois de dizer acreditar que ela estava no país asiático.

Um mandado global da Interpol havia sido emitido para a prisão dela. Policiais a encontraram nesta quinta-feira (15/9) à meia-noite em um apartamento na cidade de Ulsan, no sudeste do país.

No mês passado, a polícia da Nova Zelândia divulgou que estava procurando a mulher depois que conseguiu identificar as crianças, cujos nomes ainda não são conhecidos.

Investigadores forenses do lado de fora de uma casa localizada nos subúrbios de Auckland, onde os corpos foram encontrados no mês passado

A polícia solicitou que a suspeita do crime tenha fiança negada antes de sua extradição para a Nova Zelândia, onde ela enfrenta as acusações de assassinato.

Os corpos das crianças foram descobertos no início de agosto, depois que uma família comprou um lote de mercadorias, incluindo as malas, em um leilão online.

A família que descobriu os corpos não tinha ligação com as mortes e sofreu muito com a descoberta, disseram as autoridades.