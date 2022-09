Funeral da rainha Elizabeth 2ª: por que fiquei 30 horas na fila para ver o caixão

Há 1 hora

Eu fui um dos sortudos. Minha barraca, armada na calçada fria do South Bank de Londres, me protegeu da chuva. Mas mesmo assim, depois de apenas alguns minutos do lado de fora, minha calça jeans estava encharcada.

Os jornalistas eram a grande maioria das pessoas na fila na segunda-feira, quando Vanessa Nathakumaran orgulhosamente assumiu seu lugar na frente. Ela só carregava uma bolsa com ela - e ela tinha mais de 48 horas de espera antes de poder entrar no Westminster Hall.

Quando me juntei a ela na terça-feira, na hora do almoço, tinha garantido a posição número 17 na fila. Michael Darvill, de 85 anos, e sua filha Mandy Desmond, de 55, eram meus novos vizinhos. Eles já haviam se acomodado em cadeiras de acampamento.

Um homem chamado Gary Keen caminhou ao longo da fila oferecendo fatias de pizza. Jacqueline Nemorin, das Ilhas Maurício, dividiu seu pote de morangos com as mulheres sentadas ao lado dela. Na frente da fila, uma instituição de caridade local chegou para distribuir xícaras de chá e café.

'Sou monarquista de coração'

Felizmente, a chuva havia parado quando o sol começou a nascer. A mudança no clima não só parecia aquecer os corpos, mas também os espíritos. As pessoas bebiam cafés e esfregavam os olhos turvos quando se deram conta de que estavam a apenas algumas horas de um momento histórico.

Pouco antes da hora do almoço, me disseram para arrumar minha barraca. A multidão atrás de nós tinha aumentado. Na noite anterior, a fila era uma fila organizada de pessoas sentadas uma ao lado da outra. Agora tinha cinco pessoas de largura, enquanto os recém-chegados começaram a se acotovelar por uma posição.

Atmosfera melancólica

Às 17h, as portas do Parlamento se abriram lentamente e todos ficaram em completo e absoluto silêncio. Pela primeira vez desde que entrei na fila, não houve um único som.

No centro do Westminster Hall estava o caixão da rainha. Uma mulher atrás de mim caiu em lágrimas. À minha frente, Andrew e Truus caminhavam juntos, de braços dados.

Olhei para o teto, me aproximei do caixão e acenei com a cabeça. E num piscar de olhos, acabou. Após 30 horas de espera, o momento no Westminster Hall não durou mais que 90 segundos.