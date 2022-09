Texas envia 2 ônibus com imigrantes para casa da vice-presidente dos EUA em Washington

Há 1 hora

Migrantes do lado de fora da residência da vice-presidente americana, em Washington DC, em 15 de setembro

Dois ônibus transportando imigrantes foram enviados do Texas para a residência da vice-presidente americana, Kamala Harris, em Washington, na quinta-feira (15/09), em meio a uma crescente disputa política sobre imigração.

O governador republicano do Estado disse que a medida foi intencional e fez um apelo por políticas de imigração mais rígidas.

Ambos os Estados parecem estar intensificando uma tática na qual Estados com governadores republicanos enviam migrantes para regiões democratas.

À medida que cresce a tensão política em relação ao número de pessoas que chegam à fronteira EUA-México, Estados como Texas e Arizona enviam milhares de imigrantes para cidades como Chicago, Nova York e Washington, que eles acusam de não cumprir plenamente as leis de imigração.

Embora especialistas jurídicos digam que a tática provavelmente será contestada no tribunal, ainda não está claro qual seria a base legal para tal contestação.

Grupos de imigração em Washington e na próspera ilha de Martha's Vineyard, em Massachusetts, disseram que não receberam nenhum aviso prévio sobre as chegadas.

"Harris afirma que nossa fronteira é 'segura' e nega a crise", escreveu mais tarde o governador do Texas, Greg Abbott, no Twitter. "Estamos enviando imigrantes para seu quintal para pedir ao governo Biden que faça seu trabalho e proteja a fronteira."

'Estamos no limbo'

Embora as autoridades do Texas tenham dito ao casal que estavam indo para Washington, os dois só souberam que estavam na casa da vice-presidente quando foram informados por jornalistas.

"Nós não sabíamos", diz Maybel. "Estamos descobrindo isso por vocês... estamos no limbo, e estávamos andando por aí sem saber onde estávamos."

O casal afirmou que planeja passar o dia com uma organização humanitária local antes de seguir para o norte, para Nova York, onde Mendoza tem família.

Outro migrante, o cubano Leonardo Perdomo, disse à agência de notícias Reuters que embarcou no ônibus no Texas depois que autoridades ofereceram a ele passagem para Washington "de graça".

Uma voluntária local que ajuda os migrantes, Carla Bustillos, contou que as organizações de imigração só foram informadas sobre as chegadas no último minuto.