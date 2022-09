Velório da rainha Elizabeth 2ª: entenda simbolismo e tradições da cerimônia

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Fila para ver o caixão da rainha dentro do Westminster Hall

Milhares de pessoas fizeram filas ao longo das margens do rio Tâmisa para ver o caixão da rainha no Westminster Hall, em Londres.

As filas estão se acumulando desde a manhã de quarta-feira (14/9), com centenas de milhares de pessoas esperando para prestar suas homenagens antes de seu funeral na segunda-feira (19/9).

O início do funeral

Uma fila de pessoas em luto que esperam ver o caixão está se formando por cerca de oito quilômetros de Westminster, atravessando Lambeth Bridge e ao longo do rio até Southwark Park. Alguns fizeram fila por horas, às vezes durante a noite, em diferentes condições climáticas, para ter a chance de prestar suas homenagens.

Crédito, PA Legenda da foto, Fila em Victoria Gardens perto de Westminster Hall

O Westminster Hall abriu suas portas ao público na quarta-feira depois que uma grande procissão levou o caixão da rainha do Palácio de Buckingham para lá. O velório continuará até às 06:30 BST de segunda-feira, dia do funeral. O governo alertou que as pessoas podem enfrentar 30 horas de espera para entrar.

Elas passarão pelo caixão fechado da rainha, que repousa sobre uma plataforma elevada, conhecida como catafalco, sob o telhado de madeira medieval do salão do século 11.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, O caixão da rainha durante velório

Cada canto da plataforma está sendo guardado, em vigília contínua, por soldados das unidades que servem a Casa Real.

O caixão é coberto com o Padrão Real. Em cima dele, está a Coroa do Estado Imperial, uma coroa de rosas brancas e dálias, além do orbe e cetro do Soberano.

O grande salão é a parte mais antiga do Palácio de Westminster, no coração do governo britânico.

O último membro da família real a ser velado no salão foi a rainha-mãe em 2002, quando mais de 200 mil pessoas fizeram fila para ver seu caixão.

Caminho lento para o Westminster Hall

Na quarta-feira, multidões de pessoas em luto lotaram as ruas entre o Palácio de Buckingham e Westminster para a lenta procissão cerimonial para levar o caixão ao salão.

Sob o sol brilhante que se seguiu à chuva, o caixão abriu caminho pelo coração da capital em uma carruagem aberta da Tropa Real de Artilharia do Rei, puxada por sete cavalos pretos.

Um enorme cavalo veterano de 18 palmos de altura (183 cm) chamado Lord Firebrand, montado pela capitã Amy Cooper, liderou a procissão e marcou o ritmo.

A carruagem de armas, conhecida como George Gun Carriage, carregou o caixão do rei George 6º em 1952 e foi usada no funeral da rainha-mãe em 2002.

Ao som das marchas fúnebres tocadas pelos Guardas Escoceses e pelos Grenadier Guards, a procissão desceu a um ritmo lento de 75 passos por minuto - um ritmo tipicamente reservado para ocasiões tão sombrias.

O rei Charles 3º, vestindo uniforme cerimonial completo e carregando seu bastão de marechal de campo, seguiu atrás do caixão a pé, acompanhado por seus irmãos e filhos - o príncipe William, vestido com seu uniforme da Força Aérea Real, e o príncipe Harry em um terno.

Crédito, PA Media Legenda da foto, O rei e seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, estavam entre os que seguiram o caixão da rainha Elizabeth 2ª

A visão dos irmãos juntos, caminhando atrás do caixão, evocou lembranças do funeral de sua mãe Diana há 25 anos, disse o correspondente real Sean Coughlan.

Até mil membros das forças armadas em trajes cerimoniais participaram de eventos em torno do desfile.

Atrás da Polícia Metropolitana montada, a procissão foi encabeçada pela Cavalaria Doméstica e pelos Grenadier e Guardas Escoceses. Eles foram seguidos, logo à frente do caixão da rainha, por aqueles que trabalhavam em estreita colaboração com a rainha.

Seguindo o rei e outros membros da realeza atrás do caixão e na retaguarda da procissão, estavam os membros da antiga casa do rei, quando ele era conhecido como o príncipe de Gales.

Camilla, a rainha consorte; Kate Middleton, a princesa de Gales; Sophie, a condessa de Wessex e a Meghan Markle, duquesa de Sussex, foram de carro para o salão.

Houve disparos do Hyde Park em intervalos de um minuto durante toda a procissão. O Big Ben também tocou.