Furacão Fiona deixa milhões sem energia em Porto Rico e gera 'inundações catastróficas'

Há 1 hora

O furacão Fiona atingiu Porto Rico no domingo ao longo da costa sudoeste, perto de Punta Tocón, às 15h20 do horário local (14h20 de Brasília).

Ambos os territórios foram notificados da passagem do furacão, e as autoridades locais ativaram os protocolos de segurança.

Por sua vez, as Bahamas e as Ilhas Turks e Caicos emitiram um alerta de furacão no domingo e estão colocando em prática seus planos de evacuação, já que as autoridades alertaram que o impacto de Fiona agora é inevitável.