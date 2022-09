Funeral da rainha Elizabeth 2ª: como será a procissão da cerimônia

Equipe de Jornalismo Visual

BBC News

Há 42 minutos

Crédito, PA Media

Milhares de membros das forças armadas do Reino Unido participam do funeral de Estado da rainha Elizabeth 2ª — um dos maiores eventos cerimoniais das últimas décadas.

Uma procissão que envolve os militares, a família real e aqueles que dedicaram a vida ao serviço da rainha dará à monarca uma despedida final cheia de pompa antes do enterro no Castelo de Windsor.

Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre o cortejo fúnebre.

Militares do Reino Unido e da Commonwealth, comunidade de países formada majoritariamente por ex-colônias britânicas, marcharão por Londres e Windsor. Eles participam das procissões, realizam tarefas cerimoniais e fornecem guardas de honra ao longo do trajeto.

A rainha, que foi chefe das Forças Armadas e serviu como comandante em chefe, tinha uma relação pessoal próxima com os militares — e eles acompanharão o caixão dela em três procissões na jornada por Londres até o Castelo de Windsor, local do descanso final da monarca.

O primeiro, e mais curto, levará o caixão até a Abadia de Westminster onde acontece o serviço fúnebre. O segundo a transportará da Abadia até o Arco de Wellington, local em que começa a jornada até Windsor.

Uma vez em Windsor, o caixão inicia a terceira procissão até a Capela de São Jorge, que fica nos terrenos do castelo.

O foco principal será a segunda procissão, que é a viagem pelo centro de Londres até o local do sepultamento, quando o cortejo, liderado pela Polícia Montada Real Canadense, será composto por sete grupos, cada um com sua própria banda.

Membros das forças armadas do Reino Unido e da Commonwealth, a polícia e o NHS (o serviço de saúde pública britânico) também estarão envolvidos. Espera-se que a procissão saia da Abadia logo após o meio-dia e dure cerca de 45 minutos.

O caixão da rainha, que será coberto com o Estandarte Real e a Coroa Imperial, estará no centro da procissão.

A carruagem de armas, que leva o caixão, foi vista pela última vez em 1979 para o funeral do tio do príncipe Philip, Lord Mountbatten, e também foi usada para o pai da rainha, George VI, em 1952.

Ela será acompanhada por grupos como os Guardas Granadeiros, os Cavalheiros de Armas, os Yeomen da Guarda e a Companhia Real de Arqueiros.

Membros da família real, incluindo o novo rei e seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, seguirão atrás da carruagem.

Eles serão acompanhados por outros membros da família.

Camilla, a rainha consorte, a princesa de Gales, a condessa de Wessex e a duquesa de Sussex se juntarão à procissão em carros.

A procissão

Polícia Metropolitana Montada • Polícia Montada Real do Canadá • Bandas de Rifles e Brigada de Gurkhas • Representantes da Cruz de George, da Polícia Real e do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido

Destacamentos representativos das forças da Commonwealth: Força Aérea Territorial da Nova Zelândia • Regimento de Infantaria Real da Nova Zelândia • Corpo de Engenheiros da Nova Zelândia • Corpo Blindado Real da Nova Zelândia • Regimento Real de Artilharia da Nova Zelândia • Marinha Real da Nova Zelândia • Reserva da Força Aérea Real Australiana • Corpo de Enfermagem do Exército Real Australiano • Corpo de Artilharia do Exército Real Australiano • Corpo de Infantaria Real Australiano • Engenheiros Reais Australianos • Regimento Real de Artilharia Australiana • Marinha Real Australiana • Ramo Legal das Forças Armadas Canadenses • Força Aérea Real Canadense (Reserva) • Calgary Highlanders • Highlanders de Argyll e Sutherland do Canadá • 48º Highlanders do Canadá • Regimento North Shore (New Brunswick) • Regimento Real de New Brunswick • Le Regiment de Ia Chaudière • Highlanders Stormont, Dundas e Glengarry • Guardas Granadeiros Canadenses • Guardas de Infantaria do Governador Geral • Regimento Real 22e • Regimento de Calgary do Rei (RCAC) • Cavalaria do Governador Geral • Engenheiros Reais do Canadá • O Ramo de Engenharia Militar das Forças Armadas Canadenses • Regimento Real de Artilharia Canadense

Representantes da Força Aérea Real: Esquadrão Auxiliar da Força Aérea Real 603 (Cidade de Edimburgo) • Esquadrão Auxiliar da Força Aérea Real • Força Aérea Real Marham • Bandas Combinadas da Força Aérea Real • Centro de Ensino da Força Aérea Real, Cranwell • Regimento da Força Aérea Real

Representantes do Exército: Honorável Companhia de Artilharia • Corpo General Adjunto • Bandas do Exército Britânico Sandhurst e Colchester • Engenheiros Gurkha da Rainha • Real Galês • Regimento do Duque de Lancaster • Regimento Real da Escócia • Guardas galeses • Guardas irlandeses • Guardas escoceses • Guardas Coldstream • Guardas granadeiros • Bandas dos Guardas Irlandes e Galeses • Corporação dos Engenheiros Reais • Regimento Real de Artilharia • Regimento Real de Tanques • Lanceiros Reais • Guardas Reais Dragões Escoceses

Representantes da Marinha Real: Marinha Real • Fuzileiros Navais Reais • As Bandas Combinadas dos Fuzileiros Navais Reais

Conselheiros de defesa e funcionários dos reinos de Sua Majestade: Jamaica • Nova Zelândia • Austrália • Canadá

Coronéis representantes das forças da Commonwealth das quais Sua Majestade era Coronel-em-Chefe

Capelães das forças armadas: Igreja da Escócia e Igreja Livre da Força Aérea Real • Capelão Católico Romano Principal Força Aérea Real • Capelão-em-Chefe da Força Aérea Real • Capelão Geral Adjunto (Exército) • Capelão Católico Romano Principal (Exército) • Capelão Geral (Exército) • Capelão da Igreja Principal da Escócia e Igrejas Livres (Royal Navy) • Principal Capelão Católico Romano (Marinha Real) • Capelão da Frota

Representantes das forças das quais a Rainha era comodoro-chefe do ar: Coronéis Representantes Comandantes, Coronéis Honorários dos Regimentos e Corpos de Sua Majestade • Comandante Geral, Fuzileiros Navais Reais • Representantes dos navios de Sua Majestade • Comandante do Comando Estratégico • Vice-Chefe do Estado-Maior da Defesa • Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica • Chefe do Estado-Maior General • Chefe do Estado-Maior Naval • Chefe do Estado-Maior da Defesa • Cavalo de Tambor e Trompetista do Estado • 1ª Divisão de Escolta do Soberano • Major General Comandante da Divisão de Casas • Brigada Major (Divisão Doméstica) • Major General Comandando a Divisão Doméstica • Bandas Combinadas dos Guardas Escoceses e Guardas Coldstream

Portadores e Arautos de Armas da Escócia: March • Linlithgow • Ormond • Rothesay • Falkland • Unicorn • Carrick • Marchmont

Portadores e Arautos de Armas daInglaterra: Portcullis • Rouge Dragon • Norfolk • Windsor • York • Bluemantle • País de Gales • Maltravers • Chester • Richmond

Armas Reais: Norroy e Ulster • Lord Lyon • Clarenceux • Lady Usher of the Black Rod • Garter

Conde Marshal • Bandas dos Guardas Escoceses e Guardas Coldstream • Capitão, Guarda Corpo do Rei do Yeoman da Guarda • Capitão General, Guarda Corpo do Rei para a Escócia • Capitão e Guarda-costas de Sua Majestade do Honorável Corpo de Cavalheiros em Armas

Casa Real: Vice Chamberlain • Controlador • Tesoureiro • Oficial da Ordem Gurkha da Rainha • Royal Waterman • Diretor da Coleção Real • Gabinete do Lorde Chamberlain • Mestre da Casa • Secretário particular da Rainha • Mestre dos Cavalos • Lorde Comissário • Pajem de Sua Majestade • Regente do Palácio de Sua Majestade.

Atrás da carruagem de armas:

Grupo de Escolta da Cavalaria Doméstica

Família Real: Conde de Wessex e Forfar • Duque de York • Princesa Real • Rei • Peter Phillips • Duque de Sussex • Príncipe de Gales • Vice-Almirante Sir Tim Laurence • Duque de Gloucester • Conde de Snowdon

Carro Real 1: Rainha Consorte • Princesa de Gales

Carro Real 2: Duquesa de Sussex • Condessa de Wessex e Forfar

Oficial de campo da Brigada • Coronel dos Guardas Coldstream Guardas • Bastões de ouro e prata • Ajudante da Brigada • Auxiliar de bastão de prata • Cavalheiro da Coroa

Casa Real: Mestre da Casa • Cavalheiro • Principal Secretário Privado • Tesoureiro

Segunda divisão da escolta do Soberano

Representantes dos Serviços Civis: Marinha Mercante • Auxiliar da Frota Real • Agência da Guarda Costeira Marítima • Serviços Policiais • Serviços de Bombeiros e Resgate • Serviços Prisionais de Sua Majestade • Serviço de Ambulâncias • Cruz Vermelha Britânica • Ambulância • Serviço Voluntário Real • Forças de Cadetes

Retaguarda: Polícia Metropolitana Montada

Fontes: Palácio de Buckingham e Forças Armadas

Assim que a procissão chegar ao Arco de Wellington no Hyde Park, por volta das 9 horas no horário de Brasília, o caixão será transferido para o carro funerário do Estado para a viagem final até o Castelo de Windsor.

Pouco depois das 11 horas de Brasília, espera-se que o carro funerário chegue para uma procissão a pé pelo Castelo de Windsor. A avenida de 5 km será protegida por membros das forças armadas.

Espera-se que o rei e os membros mais antigos da família real se juntem ao cortejo no Castelo de Windsor um pouco mais tarde, prontos para o serviço religioso e, mais tarde, o enterro na Capela de São Jorge.