Elizabeth 2ª: imagem inédita da rainha é divulgada na véspera do funeral

Há 1 hora

Tirada pelo fotógrafo Ranald Mackechnie em maio de 2022, antes das celebrações do Jubileu de Platina, a foto mostra a falecida monarca usando um vestido de azul no Castelo de Windsor.

Além do colar de pérolas de três fios favorito dela, no momento do retrato, a rainha usava broches de água-marinha e diamantes que ganhou do pai dela, George 6º, como presente de aniversário de 18 anos, em 1944.