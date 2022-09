Condenação por assassinato retratado no podcast 'Serial' é anulada após 22 anos

Há 1 hora

Um juiz anulou a condenação por assassinato de um homem de Baltimore, nos EUA, em um caso retratado no podcast americano de crimes reais Serial.

Na semana passada, os promotores pediram ao tribunal para anular sua condenação, dizendo que uma revisão, que levou um ano, do caso havia encontrado dois "suspeitos alternativos".

Agora com 41 anos, suas algemas foram retiradas no tribunal na segunda-feira (19/09) depois de quase 23 anos atrás das grades.

A juíza da região de Baltimore, Melissa Phinn, disse que estava anulando sua condenação "no interesse da equidade e da justiça", acrescentando que o Estado não compartilhou evidências que poderiam ter ajudado sua defesa no julgamento.

Os promotores argumentaram que ele havia sido desprezado por Lee, sua colega de classe na Woodlawn High School, e que — com a ajuda de um amigo — a estrangulou e escondeu seu corpo no Leakin Park, em Baltimore. Eles se basearam na época em dados de localização de telefones celulares, que posteriormente se mostraram não confiáveis.

Foi o podcast Serial , de 2014, que concentrou a atenção mundial no caso e lançou dúvidas sobre a culpa de Syed. Os episódios do programa foram baixados mais de 340 milhões de vezes. O caso também gerou outros trabalhos, incluindo uma série de documentários da HBO em 2019.

A Procuradoria do Estado de Baltimore, que estudou o caso no ano passado ao lado do mais recente advogado de defesa de Syed, disse que ele "merece um novo julgamento".