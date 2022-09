A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A revolta de iranianas contra uso obrigatório de véu islâmico

Há 26 minutos

A morte de Mahsa Amini, de 22 anos, sob custódia policial levou à eclosão de uma onda de protestos no Irã.

O uso do véu se tornou obrigatório no país após a Revolução Islâmica, em 1979, que transformou a vida dos iranianos – principalmente as mulheres, que viram seus diretos serem bastantes restringidos.