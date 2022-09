Guerra da Ucrânia: O que são armas nucleares táticas? A Rússia pode usá-las?

O presidente russo Vladimir Putin sugeriu que está pronto para usar armas nucleares para defender seu território, aumentando o temor de que ele use na Ucrânia dispositivos nucleares "táticos" ou de pequena escala.

O presidente norte-americano Joe Biden advertiu Putin dizendo que um movimento do tipo representaria a mais séria escalada militar no mundo desde a Segunda Guerra Mundial.

O que são armas nucleares táticas?

Armas nucleares táticas são compostas por pequenas ogivas e sistemas de lançamento para uso no campo de batalha ou para ataques limitados.

As menores armas nucleares táticas podem ter 1 quiloton ou menos (produzindo o equivalente a 1.000 toneladas do explosivo TNT). Os maiores podem chegar a 100 quilotons.

As armas nucleares estratégicas são maiores (até 1.000 quilotons) e são lançadas de uma distância maior.

Que armas nucleares táticas a Rússia tem?

De acordo com a inteligência dos EUA, a Rússia tem cerca de 2.000 armas nucleares táticas.

As armas nucleares táticas já foram usadas antes?

Potências nucleares como os EUA e a Rússia consideram que é igualmente eficaz destruir alvos no campo de batalha usando munições convencionais modernas.

Há outra razão: até o momento nenhum país com armas nucleares esteve disposto a eventualmente desencadear uma guerra nuclear total empregando esse armamento tático.

"Talvez os russos não vejam isso como ultrapassar esse grande limiar nuclear", diz Patricia Lewis, chefe do programa de segurança internacional do think tank Chatham House.