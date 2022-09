Em meio a protestos no Irã, jornalista da CNN cancela entrevista com presidente por exigência de véu

A jornalista Christiane Amanpour cancelou uma entrevista com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi

A jornalista da CNN Christiane Amanpour afirmou ter cancelado uma entrevista com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, depois que ele exigiu que ela usasse um véu na cabeça durante o encontro em Nova York.

Amanpour alegou que nenhum presidente anterior havia solicitado o uso do véu quando ela os entrevistou fora do Irã.

A repórter diz que um assessor de Raisi lhe informou que o pedido tinha relação com a "situação no Irã".

A morte de uma mulher, que estava detida pela polícia iraniana por supostamente violar as regras do uso do véu, desencadeou protestos violentos no país.