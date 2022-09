‘Vou quebrar meu braço, minha perna, ou qualquer coisa para evitar convocação’: quem são os reservistas que Putin quer mandar à guerra

Há 46 minutos

Nas grandes cidades, a guerra da Rússia contra o país vizinho sempre pareceu algo muito distante. Mas assim que o discurso mais recente do presidente Vladimir Putin terminou, ele atingiu a casa de muitas pessoas. Ser enviado para o combate estava mais perto do que qualquer um poderia imaginar.

De uma hora para outra, os bate-papos e as trocas de mensagens explodiram com discussões ansiosas sobre o que aconteceria a seguir. Foram feitos planos sobre como evitar ser enviado para a linha de frente.

"Era como um filme de ficção científica dos anos 1980. Um pouco assustador, para ser honesto com você", diz Dmitry, de 28 anos, que trabalha em um escritório na cidade de São Petersburgo. Os funcionários não conseguiam começar o dia de trabalho, grudados no discurso nas telas da TV, do computador e do celular.