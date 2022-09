‘Suécia vê crescer desigualdade, individualismo e culpa imigrantes’, diz autora sueca

Há 21 minutos

Åsbrink - A sociedade sueca passou de uma estrutura baseada no coletivo para uma estrutura baseada no individualismo.

Essa transformação afetou o sistema educacional, alterou as condições de aposentadoria e criou uma descentralização do mercado de trabalho.

Existe uma ideia do que a Suécia é e do que ela deveria ser, mas a realidade é que todos estão equivocados.

Isso criou um clima no qual os Democratas Suecos se aproveitaram para afirmar que as mudanças negativas na sociedade aconteceram por causa da imigração e dos imigrantes.

Åsbrink - É por causa do legado do país, que se pode dizer que começou a ser construído após a Segunda Guerra Mundial, e depois, quando [o premiê] Olof Palme assumiu nos anos 60, continuou a ser construído.

Em abril deste ano, um grupo de extrema-direita propôs a queima de cópias do Corão. A proposta causou tumultos em Norrköping, no sudeste da Suécia

Åsbrink - Eu diria que a ideologia dos Democratas Suecos é etnopluralista de direita, ou seja, eles acreditam que as nações devem ser formadas com base em uma raça e cultura homogêneas para preservar sua herança cultural.

BBC - As pessoas na Suécia sabem sobre as origens nazistas do partido? Elas se importam com isso?