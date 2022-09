A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

O momento em que crianças tentam fugir de ataque mortal em escola russa

Um atirador abriu fogo contra uma escola em Izhevsk, cidade no centro da Rússia.

Imagens feitas no local mostram alunos em pânico tentando fugir da escola.

Os motivos ainda estão sendo investigados. O atirador era ex-aluno da escola e se matou no local. Imagens mostradas pelos investigadores mostram ele no chão, usando uma camiseta com símbolo nazista e uma balaclava.