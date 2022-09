Novo monograma real do rei Charles 3º é revelado

Há 35 minutos

O monograma do rei Charles 3º foi revelado — uma imagem que será usada por departamentos do governo, em documentos de Estado e caixas de correio.

O símbolo foi escolhido pessoalmente pelo rei, a partir de uma série de desenhos produzidos pelo College of Arms.

O monograma combina sua inicial "C" com a letra "R" de Rex , que significa rei em latim, mais o algarismo romano III que faz referência a terceiro.

O emblema, que é a identidade visual do novo reinado, substitui o E II R da rainha Elizabeth 2ª.

Haverá outras mudanças pela frente para marcar o reinado do novo monarca:

Mas uma série de quatro selos em memória da rainha Elizabeth 2ª será lançada em novembro, mostrando retratos da monarca feitos em diferentes fases do seu reinado.

Com o fim do período oficial de luto real, o novo monograma do rei Charles será usado pela primeira vez.