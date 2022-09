A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Boko Haram e o sequestro de meninas que comoveu o mundo | 21 notícias que marcaram o século 21

Há 1 hora

Maio de 2014, Casa Branca, Washington DC: a primeira-dama Michelle Obama segura uma folha de papel, diante da câmera, com uma mensagem simples: "Tragam de volta nossas meninas".

Em frente à mensagem, a hashtag #bringbackourgirls (#tragamdevoltanossasmeninas), que era promovida pela mulher do presidente dos Estados Unidos três semanas depois que 276 garotas foram sequestradas pelo grupo jihadista Boko Haram na cidade de Chibok, na Nigéria.

A mobilização levou ao conhecimento do mundo um problema que os nigerianos já enfrentavam havia anos.

Formado em 2002, o Boko Haram combatia uma guerra contra o poder central na Nigéria com a intenção de estabelecer um controle islâmico sobre o Estado de Borno, no nordeste do país.