Furacão Ian atinge Cuba com força e segue para a Flórida como fenômeno de categoria 3

O furacão Ian, categoria 3 em 5 na escala Saffir-Simpson, atravessou Cuba pela província de Pinar del Río na madrugada desta terça-feira (27/9) e agora segue pelo Golfo do México em direção à península da Flórida, nos Estados Unidos.

Os efeitos do Ian continuarão sendo sentidos por horas em Cuba, com fortes chuvas e ventos fortes ao longo do dia e consequências que devem durar até esta quarta-feira.