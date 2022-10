Furacão Ian: a destruição causada pela tempestade, em imagens

30 setembro 2022

O furacão Ian atingiu na quarta-feira (28/09) o oeste da Flórida, nos Estados Unidos, como um furacão de categoria 4 com ventos de mais de 240 km/h, causando inundações classificadas como "catastróficas" em várias localidades.

As autoridades acreditam que centenas de pessoas estão presas em suas casas depois de não terem seguido as ordens de retirada emitidas antes da passagem do furacão. Algumas estão em áreas que só eram acessíveis por pontes que foram destruídas.