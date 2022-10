Tragédia na Indonésia: torcedores foram esmagados e morreram nos braços de jogadores durante tumulto em estádio

Crédito, AFP via Getty Images

Torcedores de futebol "morreram nos braços" de jogadores durante um tumulto no estádio Kanjuruhan, na Indonésia, disse o técnico do time da casa.

As autoridades dizem que a vítima mais jovem do desastre de sábado tinha apenas três anos.

Mais de 320 outras pessoas ficaram feridas quando torcedores foram pisoteados e sufocados enquanto fugiam do gás. O vice-ministro de Assuntos Infantis e Femininos da Indonésia disse que as crianças tinham entre três e 17 anos.

Uma testemunha ocular disse à BBC que a polícia disparou várias cápsulas de gás "contínua e rapidamente" depois que a situação com as torcidas ficou "tensa". Os torcedores da equipe da casa, Arema FC, entraram em campo quando o jogo terminou com uma derrota por 3-2 para o rival Persebaya Surabaya.