Quem é Nicole Mann, a primeira mulher indígena a ir ao espaço

Há 1 hora

Ela é um dos quatro astronautas da missão Crew-5 da Nasa, agência espacial americana, que foi lançada na quarta-feira (05/10), da Flórida, com destino à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês).

Inspiração para jovens mulheres

Mann também pode alcançar outro grande feito pioneiro: ela é uma das astronautas do Programa Artemis, que pretende levar a primeira mulher e a primeira pessoa negra à Lua até 2026.

"Eu realmente espero que esta missão inspire as crianças indígenas americanas a seguir seus sonhos e perceber que algumas dessas barreiras que existem ou costumavam existir estão sendo derrubadas".

O primeiro homem indígena americano a ir ao espaço foi John Bennett Herrington, do povo Chickasaw, que voou a bordo do ônibus espacial Endeavour vinte anos atrás.

Guerras e medalhas

Ela se tornou coronel do Corpo de Fuzileiros Navais, pilotando vários aviões de combate. E foi destacada duas vezes para porta-aviões de apoio a operações de combate no Iraque e no Afeganistão, recebendo seis medalhas por seu serviço às Forças Armadas dos EUA.