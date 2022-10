Ataque na Tailândia: o que se sabe sobre atentado em creche que deixou dezenas de mortos

A polícia afirma que o autor do ataque — um ex-policial, armado com uma espingarda, uma pistola e uma faca — cometeu suicídio e matou a própria família após fugir da cena do crime, na província predominantemente rural de Nong Bua Lamphu.

De acordo com a polícia, o ex-policial invadiu a creche por volta de 12h30. Ele efetuou disparos com armas de fogo e esfaqueou as vítimas antes de fugir em uma caminhonete Toyota branca de quatro portas com placa de Bangkok.