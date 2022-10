Biden anuncia perdão a condenados por posse de maconha nos EUA

Há 1 hora

O mandatário comunicou a medida em uma publicação no Twitter na tarde desta quinta-feira (06/10).

Fim do Matérias recomendadas

Por outro lado, muitos americanos, principalmente entre a parcela negra da população, ainda são presos e condenados ao serem pegos com a droga.

O presidente afirmou que as medidas em relação à cannabis terão três fases.

Primeiro, ele disse que vai pedir à Procuradoria-Geral do país para desenvolver um programa de emissão de indultos a pessoas condenadas por posse e uso da planta - inclusive em caso de penas já cumpridas.

Segundo ele, milhares de americanos anteriormente condenados têm negadas "oportunidades de emprego, moradia e estudo" por causa do estigma de uma condenação criminal.

Fim do Podcast

As Estranhas Origens das Guerras Culturais

Em segundo lugar, Biden afirmou que vai pedir aos governadores que também perdoem condenados pelo mesmo crime no âmbito da Justiça estadual.

Como último ponto, o democrata afirmou que vai pedir à Procuradoria-Geral dos Estados Unidos e ao secretário de saúde que tomem medidas administrativas para revisar a forma como a maconha é classificada na Lei de Substâncias Controladas do país.

Atualmente, a legislação classifica a cannabis no nível mais alto, ao lado de drogas como LSD e heroína.

Nessa classificação, a maconha é considerada mais perigosa do que fentanil e metanfetamina - "as drogas que estão impulsionando nossa epidemia de overdose".

Outros 10 estados permitem o uso de medicamentos com baixas taxas de THC (Tetrahidrocanabinol, principal substância psicoativa da planta).

A maior parte dos americanos é a favor da legalização da maconha no país, segundo pesquisa

Uma pesquisa recente do instituto Gallup apontou que 68% dos americanos acreditam que a maconha deveria ser legalizada no país.

O apoio à legalização é maior entre os eleitores do Partido Democrata - 83% deles apoiam a medida. Já entre os republicanos, a questão está dividida: 50% são a favor da legalização, e 49% são contra.

Biden e a guerra às drogas

Quando era vice-presidente de Barack Obama, ele se opôs fortemente à legalização da maconha, medida que à época classificou como "um erro". Coube a ele, no entanto, mudar sua opinião e os rumos do país.

E há um claro perfil em relação a quem as detenções recaem: negros tem 3,6 vezes mais chances de irem parar atrás das grades por uso de maconha do que brancos, embora não haja diferença significativa da quantidade da erva usada por brancos e negros.

E a despeito do dinheiro e do custo humano da guerra às drogas, ela não serviu nem mesmo para derrubar a mortalidade por overdoses no país, hoje na casa dos 70 mil óbitos por ano.