Nobel da Paz 2022: quem são os opositores de Putin premiados

O ativista Ales Bialiatski, a organização Memorial e a organização Centro das Liberdades Civis são os ganhadores do Nobel da Paz de 2022

O ativista político bielorrusso Ales Bialiatski, a organização russa de direitos humanos Memorial e a organização ucraniana Centro das Liberdades Civis são os ganhadores do Nobel da Paz de 2022.

Eles foram homenageados por seu trabalho em proteger os direitos humanos dos cidadãos e demonstrar a importância da sociedade civil na construção da paz e da democracia, disse o Comitê do Nobel.

O comitê destacou o esforço "extraordinário" dessas duas organizações e do ativista para "documentar crimes de guerra, desrespeito aos direitos humanos e abuso de poder".

O Nobel ressaltou os constantes esforços dos premiados em favor de "valores humanistas, antimilitarismo e princípios do direito" algo que honra a visão de paz e fraternidade entre as nações, "muito necessária no mundo de hoje ".