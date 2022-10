Rússia reforça segurança em ponte simbólica alvo de explosão na Crimeia

Há 28 minutos

A Rússia reforçou a segurança na única ponte que liga seu território à península da Crimeia, depois de uma grande explosão ter destruído partes da infraestrutura no sábado (8/10).

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou que o serviço de inteligência do país (FSB) supervisione a ponte - de importância simbólica porque foi construída após a anexação da Crimeia, em 2014, como uma forma de reforçar o elo entrea Rússia e a península ocupada, e inaugurada quatro anos depois com grande alarde por Moscou.

Autoridades dizem que as obras de reparo nas partes danificadas começarão imediatamente.

O vice-premiê da Rússia ordenou que os trechos destruídos sejam removidos, enquanto mergulhadores vão começar a avaliar os danos na parte submersa da ponte ainda neste domingo (9/10), informam as agências de notícia estatais.

Exaltada pela imprensa russa como a "obra do século", por ser a ponte mais comprida da Europa (com 19 km de extensão), a ponte é uma conexão vital para a Rússia despachar equipamentos militares, munição e tropas para o combate no sul da Ucrânia.