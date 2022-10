Das 62 universidades brasileiras em ranking internacional, 51 são públicas

11 outubro 2022, 22:03 -03 Atualizado Há 1 hora

Crédito, Cecília Bastos/USP Imagens Legenda da foto, USP é líder entre as instituições brasileiras no ranking recém-publicado

A USP (Universidade de São Paulo) obteve a posição mais alta (entre as 250 melhores do mundo) entre as universidades da América Latina na edição de 2023 do ranking mundial de universidades da Times Higher Education (THE), instituição de dados e avaliações de educação. A lista foi publicada nesta terça (11/10).

O segundo lugar no continente ficou com a Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), classificada entre as 500 melhores do mundo. A Pontifícia Universidade Católica do Chile aparece no mesmo grupo.

O Brasil é o país do continente melhor representado na publicação, com 62 universidades na lista — 51 delas são universidades públicas (federais ou estaduais) e 11 são privadas.

O ranking da Times Higher Education incluiu neste ano 1799 universidades de 104 países. A publicação tradicional classifica as universidades internacionais desde 2004. Para o ranking mundial, são avaliadas 13 métricas independentes em áreas como ambiente de aprendizado, transferência de tecnologia no ambiente universitário e quantidade de pesquisas e citações.

A publicação define a posição exata apenas das 100 primeiras universidades na lista. A partir desse patamar, as universidades são agrupadas por centenas (as 250 melhores, 50 melhores, etc).

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A publicação tradicional classifica as universidades internacionais desde 2004

A instituição também produz outros rankings. Um deles é o ranking de reputação, que leva em conta somente a opinião de acadêmicos sobre as instituições de pesquisa. A USP e a Unicamp foram as duas únicas universidades latino-americanas no ranking de reputação de 2021.

Outra lista produzida pela instituição é a classificação das melhores universidades da América Latina.

As brasileiras

O ranking global de 2023 tem oito universidades brasileiras entre as mil melhores do mundo. Além da USP (entre as 250 melhores) e Unicamp (entre as 500 melhores), estão classificadas também entre as 800 melhores instituições do mundo a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e a Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

A UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a UFS (Universidade Federal de Sergipe), a PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e a PUC-RS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) completam a lista de brasileiras até a milésima posição.

Crédito, Antonio Scarpinetti/SEC Unicamp Legenda da foto, Cerimônia de formatura na Unicamp, que ficou entre as posições 251 e 500 no ranking

Pelo mundo

A Universidade de Oxford, no Reino Unido, é a número 1 do ranking mundial de 2023, seguida pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

Os Estados Unidos têm 34 universidades entre as 100 melhores do mundo, mas o número já foi maior — chegou a 43 instituições nessa posição em 2018.

Este ano teve um recorde de 140 universidades da América Latina entre as quase 1800 universidades classificadas na lista. Há instituições da Colômbia, do Peru, do México e da Argentina, entre outros países.

O executivo da THE Phil Baty afirmou que "é muito bom ver" o número de universidades da América Latina subindo no ranking, no entanto ainda é preciso que as instituições transformem seu engajamento e visibilidade em melhorias na performance.

"Perder espaço pode gerar um ciclo vicioso de perda de acesso a parcerias e a talentos globais", disse ele.

Confira as dez melhores universidades do mundo segundo a THE:

Universidade de Oxford (Reino Unido)

Universidade de Harvard (EUA)

Universidade de Cambridge (Reino Unido)

Universidade de Stanford (EUA)

MIT (Massachusetts Institute of Technology) (EUA)

Instituto de Tecnologia da Califórnia (EUA)

Universidade de Princeton (EUA)

Universidade da Califórnia, Berkeley (EUA)

Universidade de Yale (EUA)

Imperial College London (Reino Unido)