Quais são os principais problemas de Donald Trump com a lei

Há 3 horas

1 - Mar-a-Lago

A extensa propriedade à beira-mar do ex-presidente foi revistada em agosto por agentes do FBI, a polícia federal americana. Cerca de 11 mil documentos foram apreendidos, incluindo cerca de 100 marcados como confidenciais. Alguns deles foram rotulados como ultrassecretos.

Ele ofereceu defesas inconstantes que se baseiam principalmente no argumento de que ele retirou o caráter sigiloso do material quando era presidente. Ainda não há provas de que isso seja verdade.

A procuradora-geral de Nova York está investigando as operações da família Trump no Estado

Letitia James, a procuradora-geral de Nova York, está liderando a investigação civil (que não pode resultar em acusações criminais) e passou quase três anos analisando se a empresa do ex-presidente cometeu fraudes ao longo de várias décadas de atuação no Estado.

3 - Invasão do Capitólio

Neste dia, uma multidão de apoiadores trumpistas invadiu o prédio do Congresso americano para impedir a confirmação da vitória eleitoral do atual presidente, Joe Biden .

O mais notório tem sido um comitê do Congresso que está analisando as ações de Trump.

4 - Tentativa de golpe na votação da Geórgia

"As alegações são muito sérias. Se indiciadas e condenadas, as pessoas podem enfrentar sentenças de prisão", disse Willis ao jornal The Washington Post, no mês passado.