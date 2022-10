Por que prisão perpétua para autor de massacre em escola da Flórida decepcionou famílias das vítimas

O caso é considerado o ataque com arma mais mortal já julgado nos EUA — houve massacres maiores, mas os autores morreram ou tiraram as próprias vidas durante os crimes.

Cruz foi preso no mesmo dia do tiroteio; em sua confissão, ele disse que estava 'arrependido' por suas ações

Álcool como 'fator decisivo'

Especificamente, os advogados que representavam o jovem assassino se concentraram em sua mãe biológica e nos efeitos que seus problemas com álcool e drogas tiveram no desenvolvimento fetal de Cruz.

De acordo com testemunhas de defesa, Brenda Woodward, mãe natural de Cruz, "excedeu em muito" a quantidade limite de bebida que os médicos acreditam que poderia afetar as mulheres grávidas.

Ele foi diagnosticado com depressão, TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade), desordem comportamental, entre outros transtornos, segundo os registros do Departamento de Crianças e Famílias local.