Reino Unido: 4 pontos para entender crise que ameaça cargo da primeira-ministra

Pouco mais de um mês após assumir o poder, a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, enfrenta sua primeira grande crise no governo.

O anúncio, feito há três semanas, de um plano fiscal que previa uma série de cortes de taxas e impostos provocou uma ampla resposta negativa dos mercados e levou à demissão nesta sexta-feira (14/10) do ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng.

Em um breve pronunciamento após um dia de muitas incertezas, durante o qual a demissão da própria primeira-ministra entrou em debate, Truss reafirmou que o governo voltaria atrás na implementação do plano, admitindo que "partes do nosso mini-orçamento foram mais longe e mais rápido" do que os mercados esperavam.