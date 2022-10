A emocionante mensagem que viralizou após a morte do ator Robbie Coltrane, o Hagrid de Harry Potter

Um vídeo com uma mensagem emocionante de Robbie Coltrane sobre o legado dos filmes de Harry Potter se tornou viral após o anúncio da morte do ator, que interpretou o gigante Hagrid na saga.

J.K. Rowling iniciou a série de homenagens no Twitter ao classificar Coltrane como um "talento incrível".

O papel do gigante Hagrid fez de Coltrane uma estrela internacional.

No entanto, sua reputação no Reino Unido já havia sido selada, principalmente graças ao papel como Fitz, um psicólogo forense no seriado Cracker, um dos vários personagens marcantes que ele criou.