Como funciona o IRIS-T, o escudo aéreo que a Alemanha enviou para a Ucrânia

Há 5 horas

Após uma reunião em Bruxelas, na Bélgica, 50 países aliados da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) anunciaram o envio de sistemas avançados de defesa aérea.

As armas prometidas por países como Reino Unido, Canadá, França e Holanda incluem mísseis e radares. Anteriormente, os Estados Unidos fizeram promessas semelhantes.

Mas, sem dúvida, o sistema de alta tecnologia que a Alemanha enviou gerou maior impacto, pois trata-se de uma das tecnologias mais avançadas do mundo.

'Uma nova era'

"Uma nova era na defesa aérea começou na Ucrânia. Os IRIS-Ts alemães já estão aqui", comemorou o ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, numa postagem no Twitter.

Segundo o governo alemão, esta arma é o sistema de defesa aérea mais moderno do país.

Esses equipamentos são usados ​​para proteger a população, edifícios importantes, objetos e tropas no solo contra ataques que vêm do céu.

Como funciona?

O IRIS-T SL, a versão mais recente, foi testado "com sucesso" pela primeira vez em 2014.

"Em combinação com vários sistemas de radar e comando, o IRIS-T oferece as capacidades e os benefícios de um sistema avançado de defesa aérea", acrescenta a companhia.

De acordo com o jornal alemão Der Spiegel, o sistema "consiste em três unidades: uma plataforma de lançamento acoplada em um caminhão militar com espaço para oito mísseis, um veículo radar e um veículo de comando".

O serviço russo da BBC também destaca que o radar do sistema é muito sensível e permite detectar facilmente mísseis de cruzeiro que voam numa altitude baixa. Além disso, ele tem a capacidade de rastrear e destruir simultaneamente vários alvos de uma só vez.

O que essa arma significa para a Ucrânia?

Numa entrevista à Deutsche Welle, Rafael Loss, especialista em defesa do Conselho Europeu de Relações Exteriores, disse que esses novos sistemas "melhorarão significativamente as defesas da Ucrânia, embora sejam necessárias mais unidades".

Ele alertou que, por ora, não acredita que essa tecnologia seja a "virada definitiva que alguns ucranianos anunciaram", embora aumente as chances de que "menos civis e alvos militares sejam atingidos".

O próprio Zelensky disse em 13 de outubro que a Ucrânia atualmente tem "10% do que precisa" em termos de defesa aérea.

A Ucrânia ainda possui antigos sistemas de mísseis antiaéreos da era soviética, que estão sendo modernizados com suprimentos que vêm dos aliados.

Ao longo dos últimos oito meses de guerra, militares ucranianos conseguiram deter as forças da Rússia com bastante sucesso, de acordo com o serviço russo da BBC.