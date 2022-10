Os 100 anos da BBC, maior empresa de comunicação pública do mundo

Há 1 hora

A emissora, hoje a maior do mundo em número de funcionários, foi oficialmente formada em 18 de outubro de 1922, em Londres (Reino Unido) e, desde então, vem ajudando a escrever a história do mundo.

No dia de seu centenário, confira no vídeo uma retrospectiva da mais antiga emissora pública do mundo, com momentos marcantes, objetos icônicos e personalidades que ajudaram a escrever a história do Reino Unido e do Mundo.