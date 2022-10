Infecção por bactéria 'comedora de carne' se alastra na Flórida após furacão Ian

Um condado no Estado americano da Flórida que foi devastado pelo furacão Ian no mês passado registrou um aumento nos casos de doenças e mortes causadas por bactérias comedoras de carne.

De acordo com as autoridades, o condado de Lee — atingido pela tempestade de categoria quatro no dia 28 de setembro — registrou 29 casos e quatro mortes devido à bactéria.