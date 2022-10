Hienas se alimentam de corpos de vítimas em guerra civil na Etiópia

Farouk Chothia e Teklemariam Bekit

BBC News

Há 32 minutos

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Tigré é uma região montanhosa escassamente povoada

Hienas vasculhando corpos em aldeias, cidades e vilarejos atingidos por ataques aéreos. A maior parte de homens idosos e mulheres jovens recrutados em exércitos. Esses são os relatos horríveis que emergem de uma guerra que deixou dezenas, senão centenas, de milhares de mortos na região histórica de Tigré, na Etiópia.

A região já foi turística, com visitantes atraídos por suas igrejas esculpidas na rocha, santuários muçulmanos e escritas antigas na língua ge'ez.

Agora, o Tigré é o cenário de uma guerra cruel, com os exércitos da Etiópia e da Eritreia de um lado, e o exército da Frente de Libertação Popular do Tigré (TPLF, por sua sigla em inglês) do outro, lutando pelo controle em uma região que há muito é vista como chave para o poder na Etiópia - ou o que historicamente fazia parte da Abissínia.

Está sob um bloqueio há 17 meses - sem serviços bancários, telefônicos ou de internet - e sem acesso à imprensa.

Nos últimos dois anos, a sorte dos dois lados mudou constantemente no campo de batalha, com:

-Forças etíopes e eritreias tomando a capital do Tigré, Mekelle, em novembro de 2020, depois que o TPLF foi acusado de lançar uma rebelião;

-Os moradores de Tigré lançam uma contra-ofensiva nas regiões vizinhas de Amhara e Afar, aproximando-os da capital federal, Adis Abeba, cerca de um ano depois;

-As forças etíopes e eritreias recuperam território em Tigré - incluindo a cidade-chave de Shire - na última rodada de combates, aumentando a perspectiva de tentar capturar Mekelle mais uma vez.

"Existem pelo menos 500 mil soldados federais eritreus e etíopes em combate ativo, mais 200 mil do lado Tigré", disse Alex de Waal, diretor executivo da Fundação para a Paz Mundial, com sede nos EUA.

Ele acrescentou que, após mais de 50 dias de combates ininterruptos, esta semana as linhas de defesa de Tigrés em torno de Shire não puderam mais resistir por falta de munição.

"É um grande revés para os tigrés. Deixa civis expostos a massacres, estupros e fome", disse De Waal, embora o governo etíope tenha prometido ajuda e restauração de serviços em Shire e outras áreas sob seu controle.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A guerra levou milhões de pessoas na Etiópia a precisar de ajuda

Pule Podcast e continue lendo Podcast Brasil Partido João Fellet tenta entender como brasileiros chegaram ao grau atual de divisão. Episódios Fim do Podcast

Shire reflete a crise humanitária em Tigré, com um trabalhador humanitário dizendo que cerca de 600 mil civis estavam se refugiando na cidade e seus arredores depois de fugirem de áreas atingidas pela guerra.

"Mais de 120 mil estavam ao ar livre, dormindo sob árvores e arbustos", disse ele à BBC, falando sob condição de anonimato, por medo de represálias.

Quase todos os trabalhadores humanitários se retiraram de Shire na semana passada, depois de sofrerem fortes bombardeios das forças etíopes.

Milhares de moradores também estão fugindo de Shire, em meio a temores de que possam ser submetidos a atrocidades - semelhantes às de outras áreas que caíram sob o controle de tropas etíopes e eritreias.

"Quatro testemunhas relataram que no vilarejo de Shimblina, em setembro, 46 ​​pessoas foram presas e executadas sumariamente. Outros moradores encontraram os corpos misturados com os de animais domésticos, que também foram mortos", disse o trabalhador humanitário.

"As hienas comeram alguns dos corpos e eles só puderam ser identificados pelos restos de roupas que restaram. As testemunhas disseram que não tiveram tempo de enterrá-los, e as hienas já devem ter acabado com eles", acrescentou.

O que destacou a atrocidade, disse ele, foi o fato de que a maioria das vítimas veio do pequeno grupo étnico Kunama, que não esteve envolvido no conflito.

"Ambos os lados estão perdendo soldados e, quando chegam a uma vila, descarregam sua raiva nos moradores locais", acrescentou o trabalhador humanitário.

As forças de Tigré enfrentaram acusações semelhantes - incluindo estupro, assassinatos extrajudiciais e saques - durante seus avanços em Amhara e Afar, antes de serem empurradas de volta para Tigré. A região tem uma população de cerca de 7 milhões de pessoas, um número pequeno em um país com uma população de mais de 100 milhões.

Guerra à moda antiga

Além das atrocidades, todos os exércitos foram acusados ​​de recrutar civis à força para lutar e de usar a tática da "onda humana" para ganhar terreno.

"As pessoas são convocadas para os exércitos e, após apenas algumas semanas de treinamento, elas são enviadas em grande número através de áreas minadas em direção às trincheiras do inimigo", disse Abdurahman Sayed, analista do Chifre da África do Reino Unido.

"O inimigo abre fogo e mata muitos deles, mas eles continuam vindo em ondas até que o inimigo fique sem munição e eles ocupem suas trincheiras."

"É uma velha forma de guerra. Foi usada pela primeira vez pelo rei da Abissínia para derrotar os invasores italianos na década de 1890. Apesar de seu poder de fogo superior, os italianos foram esmagados pelo grande número de pessoas que os enfrentaram."

Abdurahman disse que essa tática leva a baixas em massa, com sua estimativa de que entre 700 mil e 800 mil pessoas já perderam suas vidas em quase dois anos de combates.

"Esta é a guerra mais brutal da história da Etiópia", acrescentou.

Embora o analista do Chifre da África nos Estados Unidos, Faisal Roble, tenha contestado que os tigrés usaram ataques de ondas humanas, sua estimativa do número de mortos não foi muito diferente.

"Nas duas primeiras fases da guerra, cerca de 500 mil morreram em combate e 100 mil provavelmente morreram nesta terceira fase", disse ele.

Roble acrescentou que o exército de Tigré estava bem treinado, com "coração" para lutar, mas o exército etíope tinha duas vantagens: número e poder aéreo.

"Um general que agora é embaixador disse que poderia recrutar 1 milhão de jovens todos os anos, e eles têm caças e drones turcos que provaram ser muito eficazes. O exército de Tigré não têm força aérea."

O comando da força aérea etíope mudou-se para a capital da Eritreia, Asmara, explicou ele, de onde os caças estavam decolando, pois a cidade estava muito mais perto de Tigréay do que sua base habitual em Bishoftu, no centro da Etiópia.

"Os drones ainda estão saindo de Bishoftu", disse Roble.

Ajustando velhas contas

A Eritreia interveio no conflito porque o TPLF é seu inimigo jurado. O TPLF dominou um governo de coalizão na Etiópia até que o atual primeiro-ministro Abiy Ahmed chegasse ao poder, em 2018.

Sob o TPLF, a Etiópia e a Eritreia travaram uma guerra de fronteira que custou a vida de cerca de 80 mil pessoas. Mais tarde, um tribunal internacional decidiu que a Etiópia deveria entregar o território à Eritreia, mas o governo controlado pelo TPLF não o fez.

Crédito, AC Legenda da foto, Mekelle, que tem uma população de cerca de 500 mil habitantes, foi atingida por vários ataques de drones

A Eritreia recuperou o território logo após o início da última guerra, em novembro de 2020, e seus críticos dizem que o presidente Isaias Afwerki está determinado a ajudar Abiy a acabar com o TPLF para que não ameace sua nação novamente.

"A preocupação da Eritreia é que o TPLF queira recuperar o poder na Etiópia ou um governo satélite em Asmara que lhe dê acesso ao Mar Vermelho porque Tigré é uma região empobrecida e sem litoral", disse Abdurahman.

À medida que a guerra em Tigréay se agravava nas últimas semanas, o governo da Eritreia intensificou sua mobilização militar e caçou foragidos do serviço militar em todo o país, disseram várias fontes na Eritreia à BBC.

Em um caso, em setembro, tropas eritreias invadiram uma igreja na cidade de Akrur, no sul, detendo um padre, jovens fiéis e membros do coral que não atenderam ao chamado militar, disseram as fontes.

O professor De Waal disse que a convocação mostrou que Isaias "não estava se arriscando", mas ele não enviou recrutas para Tigré em grande número.

"A Eritreia tem unidades em Tigré, mas a maior parte da luta está sendo feita por forças etíopes. O que Isaias está fazendo é comandar a guerra porque acredita que pode mostrar a Abiy como vencer, mas os Tigrés vão lutar, mesmo que seja com facas e pedras porque é uma questão de vida ou morte para eles", disse.

Conversas improváveis

De acordo com Abdurahman, a guerra está sendo travada de quatro a seis frentes, com dezenas de milhares de tropas etíopes e eritreias estacionadas perto da cidade de Adigrat, em Tigréay.

"Elas estão prontas para lançar um ataque a Adigrat e Mekelle", disse ele.

Fontes na linha de frente da batalha disseram à BBC que os dois exércitos já estavam avançando de Shire em direção à cidade histórica de Aksum, bem como Adwa e Adigrat, em uma operação que os viu se mover de oeste para leste.

Embora as potências estrangeiras tenham pedido aos dois lados que resolvam o conflito pacificamente, Abdurahman disse que é improvável que isso aconteça.

"Historicamente, as classes dominantes da Abissínia, e agora da Etiópia, sempre lutaram para chegar ao poder. O poderoso se torna o rei dos reis até que outro surja. Não há tradição em resolver os assuntos pacificamente. É um jogo de soma zero", disse.

O professor De Waal disse que a comunidade internacional precisava agir com urgência para impor um cessar-fogo.

"Caso contrário, há o risco de um genocídio e fome em massa", disse ele, apontando para uma pesquisa feita em agosto por uma equipe acadêmica liderada pela Bélgica que calculou o total de mortes de civis durante a guerra em Tigré - causadas pelos combates, fome e falta de cuidados de saúde. A estimativa era de algo entre 385 mil e 600 mil.