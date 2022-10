Por que Putin 'dobrou aposta' ao decretar lei marcial em regiões ocupadas da Ucrânia

Sua "operação militar especial" não saiu conforme o planejado: com a contraofensiva ucraniana, a Rússia vem perdendo territórios que ocupava.

Enquanto isso, as regiões russas que fazem fronteira com a Ucrânia vêm sofrendo bombardeios contínuos.

Além disso, a "mobilização parcial" de soldados anunciada pelo Kremlin no mês passado alarmou a sociedade russa de forma generalizada.

A resposta do presidente Putin? Não foi algo como "desculpe, cometi um grande erro ao invadir a Ucrânia". Foi o endurecimento da segurança. Não apenas na Ucrânia ocupada, mas em toda a Rússia.

Com um decreto, Putin impôs lei marcial nas quatro regiões ucranianas que ele afirma ter anexado: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson.

Não está claro qual diferença, se houver, isso fará lá: certamente não convencerá as tropas ucranianas a entregar suas armas. Kiev está determinada a reconquistar o território perdido.

Nas regiões próximas à fronteira com a Ucrânia, como em Belgorod, Bryansk, Krasnodar e Rostov, bem como na anexada Crimeia, foi declarado um "nível médio de resposta": as medidas incluem o reforço da segurança e da ordem pública, restrições à circulação do trânsito e à entrada e saída dessas regiões.