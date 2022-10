Por dentro da prisão de Evin, no Irã: 'não posso imaginar o que os presos estão passando'

Pelo menos oito prisioneiros morreram e dezenas ficaram feridos no incêndio na prisão iraniana de Evin na noite do último 15 de outubro. Ainda não está claro como o fogo começou e se o incidente na prisão está ligado à onda de protestos no país.