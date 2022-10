Liz Truss renuncia: a ascensão e queda (rápida) da primeira-ministra britânica, em imagens

Há 1 hora

Crédito, Getty Images Legenda da foto, A primeira-ministra britânica Liz Truss enfrentou a pressão de deputados que pediam sua renúncia após uma reviravolta em uma de suas principais políticas econômicas

Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra britânica logo após 45 dias no cargo.

Seu mandato como primeira-ministra é o período mais curto da história britânica, mas certamente foi agitado.

Ela viu a morte da rainha Elizabeth 2ª, grande turbulência no mercado e caos político.

Confira abaixo uma retrospectiva de sua carreira em fotos.

Início liberal

Legenda da foto, Quando adolescente, Truss causou alvoroço na conferência dos Liberal Democrats (Liberais Democratas) com sua postura anti-monarquia

Liz Truss hoje é uma conservadora convicta, mas quando era estudante ela foi presidente dos Democratas Liberais (outro partido político britânico) da Universidade de Oxford.

Quando fala sobre sua infância, ela descreve seu pai, professor de matemática, e sua mãe, enfermeira, como "de esquerda".

Membro do Parlamento

Crédito, PA Media

Depois de mudar de lado para o Partido Conservador, Truss tornou-se membro do parlamento (MP, na sigla britânica) em 2010, após duas tentativas fracassadas em 2001 e 2005.

Quando questionada sobre a razão de mudar sua posição para uma postura conservadora, ela disse que conheceu no partido pessoas com ideias semelhantes que compartilhavam seu compromisso com a "liberdade pessoal, a capacidade de moldar sua própria vida e seu próprio destino".

Primeira mulher Lorde Chanceler do Reino Unido

Legenda da foto, Truss tornou-se a primeira mulher Lorde Chanceler e secretária da Justiça no Reino Unido em 2016

Em 2016, Truss tornou-se a primeira mulher Lorde Chanceler (um cargo do alto escalão do governo britânico) e ministra da Justiça. No cargo, ela teve vários confrontos de alto nível com o Judiciário.

Após 11 meses como ministra da Justiça, ela foi rebaixada a ministra-chefe do Tesouro.

Ministra de Relações Exteriores do Reino Unido

Crédito, Reuters Legenda da foto, Truss usando um tradicional chapéu de pele russo durante uma viagem a Moscou como ministra de Relações Exteriores do Reino Unido

Antes de se tornar primeira-ministra, Truss atuou como ministra de Relações Exteriores, ministra do Comércio e ministra da Justiça.

Crédito, UK Government Legenda da foto, Liz Truss posou para fotos oficiais em um tanque enquanto visitava tropas britânicas na Estônia em 2021

Seu mandato de ministra de Relações Exteriores foi marcado por polêmicas.

No cargo, ela acusou a primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, de "querer aparecer", teve uma briga diplomática com o presidente francês Emmanuel Macron e foi criticada por apoiar pessoas do Reino Unido que queriam pegar em armas e lutar na Ucrânia.

Primeira-ministra

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Liz Truss durante um evento conservador em Londres

Truss venceu a disputa pela liderança do Partido Conservador em 2022 em setembro, depois que o ex-primeiro-ministro Boris Johnson perdeu o apoio de seus parlamentares e renunciou.

Liz Truss foi nomeada como a nova primeira-ministra do Reino Unido pela rainha em 6 de setembro, dois dias antes da morte de Elizabeth 2ª. Para conseguir o cargo mais alto, Truss conquistou 81.326 votos entre os membros do partido, em comparação com 60.399 de seu rival Rishi Sunak.

A morte da rainha

Crédito, Reuters Legenda da foto, Liz Truss se tornou a última primeira-ministra britânica a se encontrar com a rainha Elizabeth 2ª

Na sua primeira semana no cargo, Truss comunicou à nação que a monarca mais longeva do Reino Unido, a rainha Elizabeth 2ª, havia morrido.

Sob os holofotes mundiais, Truss liderou homenagens e o funeral da rainha durante um período de luto de 10 dias.

Cortes de impostos e caos

Crédito, PA Media Legenda da foto, A primeira-ministra Liz Truss e ochanceler do Tesouro Kwasi Kwarteng durante uma visita a Berkeley Modular em Northfleet Kent

Em menos de um mês no cargo, Truss demitiu seu ministro da Economia, Kwasi Kwarteng. Um novo ministro, Jeremy Hunt, foi nomeado na semana passada e imediatamente reverteu quase todos os planos de corte de impostos de seu antecessor.

Isso aconteceu depois que as propostas econômicas de Kwarteng colocaram os mercados em turbulência, levando a libra a um nível recorde e forçando o Banco da Inglaterra a intervir. Kwarteng havia proposto aumento de gastos públicos e corte de impostos para lidar com a maior onda inflacionária das últimas quatro décadas.

A última semana de Truss

Legenda da foto, Liz Truss renunciou em 20 de outubro

Depois de alguns meses caóticos no governo e com pessoas no Reino Unido lutando com uma crise de aumento do custo de vida, seus próprios parlamentares pediram que Truss renunciasse ao cargo de primeira-ministra.

Ela insistiu que era a pessoa certa para o cargo, mas nesta quinta-feira (20/10) admitiu a derrota e afirmou que havia dito ao rei Charles 3º que estava renunciando ao cargo de líder do Partido Conservador.

Diante de dezenas de repórteres, ela diz que assumiu o cargo em um momento de "grande instabilidade econômica e internacional". Ela afirmou não poder cumprir o mandato para o qual foi eleita pelos conservadores e renunciou.