Steve Bannon, ex-assessor de Trump, é condenado a 4 meses de prisão

21 outubro 2022, 13:41 -03

Steve Bannon fala a repórteres fora do tribunal um dia antes de ser condenado

O ex-assessor de Donald Trump, Steve Bannon, foi condenado a quatro meses de prisão por se recusar a cooperar com os legisladores que investigavam o ataque ao Capitólio dos EUA.

O ex-estrategista-chefe da Casa Branca foi apontado como "um conselheiro não oficial" do ex-presidente americano no momento da insurreição, no dia 6 de janeiro de 2021.