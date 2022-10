Trump é intimado por comissão que investiga invasão do Capitólio

A comissão especial do Congresso dos Estados Unidos que investiga o tumulto ocorrido no Capitólio em 2021 emitiu uma intimação legal ordenando que o ex-presidente Donald Trump preste depoimento aos legisladores.

Dirigindo-se a Trump, a intimação diz: "Você estava no centro do primeiro e único esforço de qualquer presidente dos Estados Unidos para subverter o resultado de uma eleição".

A comissão está analisando o violento ataque de apoiadores de Trump ao prédio do Congresso dos EUA, que ocorreu no dia 6 de janeiro de 2021.

Os sete democratas e dois republicanos do painel votaram por unanimidade na semana passada para forçar o republicano a testemunhar sobre o papel dele no motim.

Os legisladores dizem que Trump incitou seus apoiadores a rejeitar o resultado da eleição presidencial de 2020, levando-os a invadir os corredores do Congresso em um esforço para impedir que Joe Biden fosse certificado como vencedor.

No entanto, eles ainda não encaminharam ao Departamento de Justiça dos EUA pedidos para que Trump enfrente possíveis acusações criminais.

A intimação foi emitida poucas horas depois que o ex-estrategista de Trump, Steve Bannon, foi multado em US$ 6.500 (R$ 33,5 mil) e sentenciado a quatro meses de prisão por desacato ao Congresso.

Ele foi condenado depois de se recusar a fornecer testemunho ou documentos à comissão que investiga os fatos do dia 6 de janeiro.

Se os republicanos retomarem o controle da Câmara dos Deputados após as eleições de meio de mandato de novembro - o que é esperado de acordo com as pesquisas de intenção de voto atuais - o trabalho da comissão chegará ao fim e o painel será dissolvido.