Guerra na Ucrânia: ataques da Rússia deixam 1,5 milhão de casas sem eletricidade, diz Zelensky

Há 49 minutos

A operadora de eletricidade do país, a Ukrenergo, disse que os novos ataques podem ter causado mais danos do que o intenso bombardeio no início deste mês.

O vice-prefeito da cidade de Lviv (oeste ucraniano), Serhiy Kiral, disse à BBC no sábado que a estratégia da Rússia era danificar a infraestrutura mais importante antes do inverno e assim estender os efeitos da guerra para além da linha de combate.

"Quanto mais sucesso as forças armadas ucranianas tiverem no front, pior será para as pessoas no front doméstico, porque a Rússia fará todo o possível para atingir civis e infraestrutura crítica", disse ele em entrevista ao programa de rádio Newshour.