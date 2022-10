A nova 'Lei dos Netos' que facilita cidadania europeia para descendentes de espanhóis

Uma nova lei, publicada na quinta-feira (20/10) no Diário Oficial da Espanha e chamada oficialmente de Lei da Memória Democrática, está sendo apelidada de "Lei dos Netos" por muitos veículos de comunicação.

Isso porque a nova legislação estende o acesso à nacionalidade espanhola a milhares de descendentes de espanhóis nascidos no exterior.

O regulamento estende as condições estipuladas na lei aprovada pela Espanha em 2007, que estabelecia a possibilidade da aquisição da nacionalidade por filhos de mãe ou pai de origem espanhola.

Com a mudança, porém, netos maiores de idade e familiares de vítimas da Guerra Civil Espanhola e do subsequente governo militar de Francisco Franco também podem ser beneficiados.

O documento especifica que este procedimento deve ser formalizado no prazo de dois anos a contar da entrada em vigor da lei.

"No final deste período, o Conselho de Ministros pode acordar em prorrogá-lo por um ano", diz o texto.

Sem período preparatório

A nova lei foi aprovada pelo Senado espanhol com 128 votos a favor, 113 contra e 18 abstenções.

Até sua aprovação, os netos de espanhóis cujos pais, nascidos fora da Espanha, obtiveram a nacionalidade tinham as seguintes restrições de idade para acessar a cidadania:

A imigração espanhola para o Brasil ocorreu em distintos momentos da história nacional, mas a principal onda se deu no final do século XIX e início do século XX.