Por que a Rússia acusa a Ucrânia de preparar ataque com 'bomba suja'?

O que disse a Rússia?

Shoigu disse ao secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, que estava "preocupado com possíveis provocações de Kiev envolvendo o uso de uma bomba suja".

O que é uma bomba suja?

Isso os torna muito mais baratos e mais rápidos de fabricar do que as armas nucleares. Eles também podem facilmente ser transportados na traseira de um veículo, por exemplo.

No entanto, elas não são muito confiáveis ​​como armas. Para que o material radioativo de uma bomba suja se espalhe na área almejada, ele deve ser reduzido à forma de pó. Mas se as partículas forem muito finas ou lançadas em ventos fortes, elas se espalharão muito, o que diminui seu potencial de dano.

O Instituto para o Estudo da Guerra (em inglês Institute for the Study of War, o ISW), com sede nos EUA, disse que o ministro da Defesa da Rússia "provavelmente procurou retardar ou suspender a ajuda militar ocidental à Ucrânia e possivelmente enfraquecer a aliança da Otan através de falas amedrontadoras".