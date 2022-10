Até freiras e padres veem pornografia, diz papa Francisco em alerta sobre internet

O pontífice, de 86 anos, estava respondendo a uma pergunta sobre como as mídias digitais e sociais deveriam ser melhor usadas, em uma sessão no Vaticano.

Francisco falou também que não via problema no uso de mídias sociais e no acesso ao mundo digital por religiosos, mas disse a eles para não perderem muito tempo com isso.