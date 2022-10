A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

A fortuna de Rishi Sunak, o novo premiê britânico

Há 1 hora

Rishi Sunak é o primeiro premiê de origem asiática do Reino Unido, e também o primeiro político de alto escalão a figurar na lista de pessoas mais ricas do país - sua fortuna foi estimada pelo ranking de fortunas do Sunday Times em 730 bilhões de libras, ou R$ 4,4 bi.