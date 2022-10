Elon Musk conclui compra do Twitter por US$ 44 bi

27 outubro 2022, 23:42 -03 Atualizado Há 43 minutos

Crédito, AFP

Elon Musk completou a aquisição do Twitter por US$ 44 bilhões (cerca de R$ 235 bilhões), de acordo com vários veículos da imprensa internacional e de um investidor da empresa.

A mídia americana noticiou que, com a conclusão do negócio, imediatamente o diretor executivo do Twitter, Parag Agrawal, e o diretor financeiro, Ned Segal, deixaram a empresa.

De acordo com o site da bolsa de valores de Nova York, as ações da rede social terão negociação suspensa nesta sexta-feira (28/10).

A conclusão da compra ocorre depois de uma saga que incluiu o Twitter acionando a Justiça para manter de pé os acordos com Musk, que por um período tentou escapar do negócio.

O empresário tuitou na manhã desta quinta-feira (27) que seu objetivo ao comprar a plataforma não é ganhar dinheiro, e sim ajudar a humanidade, fazendo com que a civilização tenha "uma praça digital comum".

No início desta semana, o bilionário postou no Twitter um vídeo de si mesmo entrando na sede do Twitter em São Francisco, EUA, carregando uma pia de cozinha e a legenda: "Let that sink in!". Pia em inglês é "sink", e a expressão "sink in" quer dizer algo como "cair a ficha" — então a legenda quis dizer algo perto de "Vamos fazer cair a ficha".

Musk também mudou a descrição do seu perfil no Twitter para "Chief Twit" ("Chef Twit").

Crédito, Reprodução Legenda da foto, Musk postou no Twitter um vídeo de si mesmo entrando na sede do Twitter carregando uma pia de cozinha e a legenda: 'Let that sink in!'

Muitos analistas dizem que o preço que Musk está pagando pelo Twitter é muito alto, considerando a queda nos valores de ações do ramo da tecnologia e as dificuldades da rede social em atrair mais usuários e se expandir.

Em uma recente teleconferência, o empresário, também fundador da Tesla, disse que o Twitter é "um ativo que meio que definhou por muito tempo, mas tem um potencial incrível, embora obviamente eu e os outros investidores estejamos pagando demais pelo Twitter agora".

Longo caminho para um acordo

Os primeiros investimentos de Musk no Twitter escaparam inicialmente da atenção do público. Em janeiro, ele começou a fazer compras regulares de ações, de modo que em meados de março já tinha acumulado uma participação de 5% na empresa.

Em abril, foi revelado que ele era o maior acionista do Twitter e, no final do mês, um acordo foi finalmente alcançado para a compra da empresa, por US$ 44 bilhões.

O bilionário disse que planejava remover contas spam da rede social e preservá-la como um local para a liberdade de expressão.

Mas em meados de maio, Musk, um prolífico usuário do Twitter, começou a mudar de ideia sobre a compra, citando preocupações de que o número de contas falsas na plataforma fosse maior do que o Twitter havia informado anteriormente.

Crédito, Getty Images

Em julho, ele anunciou que não queria mais adquirir a empresa. O Twitter, no entanto, argumentou que o bilionário estava legalmente comprometido em seguir com o negócio.

Para mantê-lo no acordo, o Twitter acabou entrando na Justiça.

No início de outubro, Musk retomou seus planos de aquisição da empresa com a condição de que os processos judiciais fossem interrompidos.

Mudanças à frente

Musk, um autodenominado "absolutista da liberdade de expressão", tem criticado as políticas de moderação do Twitter.

Alguns usuários, principalmente os da direita norte-americana, argumentam que as vozes conservadoras são censuradas na plataforma, algo que o Twitter tem negado.

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, continua banido da plataforma — uma decisão que Musk disse anteriormente ser "tola" e que ele reverteria.

Mas outros temem que o relaxamento nas políticas de moderação abram caminho para a proliferação do discurso de ódio.

Em um tuíte endereçado aos anunciantes da rede social, Musk disse que a plataforma deve ser "quente e acolhedora para todos".

Foi amplamente divulgado que, uma vez proprietário da plataforma, Musk conduziria grandes cortes de pessoal. No entanto, a Bloomberg informou que, em uma reunião com funcionários, o bilionário negou que cortaria 75% da equipe.

Mas trabalhar no Twitter pode se tornar mais desafiador. O fundador da Tesla tuitou anteriormente que os funcionários devem se preparar para princípios no ambiente de trabalho "extremos".

O empresário também postou que seus planos para o Twitter incluem o "X, um aplicativo para tudo".

Alguns interpretam que isso pode ser algo como o aplicativo WeChat, uma espécie de "superaplicativo" que incorpora diferentes serviços, incluindo mensagens, mídia social, pagamentos e pedidos de comida.