Qual o futuro do Twitter após ser comprado por Elon Musk?

Há 15 minutos

Ele divulgou a grande novidade no próprio Twitter, é claro. Nas últimas horas, o bilionário mudou até a biografia no seu perfil pessoal para "Chief Twit" ("Chefe Twit, em tradução livre) e declarou que "o pássaro está liberado", em alusão ao símbolo de sua nova empresa.

Ainda não houve uma confirmação oficial do negócio, e o silêncio na sede do Twitter até agora tem sido bastante ensurdecedor.

Mas talvez não exista ninguém lá para enviar esse e-mail — Musk supostamente já demitiu o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e o executivo jurídico Vijaya Gadde, enquanto o perfil do LinkedIn do presidente Bret Taylor sugere que ele não está mais na empresa.

Mas como será o futuro do Twitter com Musk?

'Uma praça digital'

A estratégia de receita com anunciantes segue firme no Twitter, apesar de esse tipo de negócio estar desgastado em outras gigantes digitais, como a Alphabet, dona do Google, e a Meta, dona do Facebook e do Instagram, à medida que a crise financeira global cresce e as empresas têm menos dinheiro para gastar em marketing.